İşgalci İsrail ordusu Gazze’deki bir eve saldırı düzenledi: 4 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 15 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği binanın çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadır bulunduğunu, patlama sonrası şarapnel parçaları ve taşların bu çadırlara isabet ettiğini belirtti.

Tıbbi kaynaklar, yaralıların Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.