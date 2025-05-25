Fransa’daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

Fransa ulusal jandarması adına konuşan bir polis sözcüsü, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olma ihtimalini araştırıyoruz" dedi. Alpes-Maritimes Bölge Valisi Laurent Hottiaux ise yaptığı açıklamada, "elektrik altyapılarına yönelik ciddi sabotaj eylemlerini" kınadı.

Hottiaux ayrıca, "Bu eylemleri gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek, yakalamak ve adalete teslim etmek için tüm kaynaklarımız seferber edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Cannes Film Festivali organizatörleri, kesintinin cumartesi sabahı planlanan bazı etkinlikleri etkilediğini doğruladı ve Croisette bölgesindeki ana salon olan Palais des Festivals'in bağımsız bir enerji kaynağına geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, "Kapanış Töreni de dahil olmak üzere tüm planlı etkinlikler ve gösterimler, normal koşullarda ve planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi:

"Şu aşamada kesintinin nedeni henüz belirlenemedi. Elektrik yeniden sağlamak için çalışmalar sürüyor."