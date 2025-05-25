Fransa'daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı
Fransa'nın güneydoğusundaki Cannes ve çevresindeki bölgeler Cumartesi günü elektrik kesintisine uğradı ve bu durum şehrin yıllık film festivalinin son gününde sabah gösterimlerinin kısa süreliğine durdurulmasına neden oldu. Kapanış töreninden saatler önce elektrik geldi.
Polis, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Elektrik, tören başlamadan birkaç saat önce — yerel saatle 15.00 civarında — yeniden sağlandı. Sahil boyunca hoparlörlerden müzik yayını tekrar başladığında, kesintinin sona ermesi yerel halk tarafından alkışlarla karşılandı.
Elektrik iletim ağı operatörü RTE'nin X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde yüksek gerilim hattının devrilmesi nedeniyle Alpes-Maritimes bölgesinde yaklaşık 160 bin hane elektriksiz kaldı. Bu kesinti, Cannes yakınlarındaki bir elektrik altyapı tesisinde gece çıkan yangının ardından geldi; yangın zaten şebekeyi zayıflatmıştı.
Fransa ulusal jandarması adına konuşan bir polis sözcüsü, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olma ihtimalini araştırıyoruz" dedi. Alpes-Maritimes Bölge Valisi Laurent Hottiaux ise yaptığı açıklamada, "elektrik altyapılarına yönelik ciddi sabotaj eylemlerini" kınadı.
Hottiaux ayrıca, "Bu eylemleri gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek, yakalamak ve adalete teslim etmek için tüm kaynaklarımız seferber edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Cannes Film Festivali organizatörleri, kesintinin cumartesi sabahı planlanan bazı etkinlikleri etkilediğini doğruladı ve Croisette bölgesindeki ana salon olan Palais des Festivals'in bağımsız bir enerji kaynağına geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, "Kapanış Töreni de dahil olmak üzere tüm planlı etkinlikler ve gösterimler, normal koşullarda ve planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi:
"Şu aşamada kesintinin nedeni henüz belirlenemedi. Elektrik yeniden sağlamak için çalışmalar sürüyor."
Sabah 10.00'dan sonra Cannes ve komşu Antibes kentinin bazı bölgelerinde trafik lambaları devre dışı kaldı, bu da şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığına ve kargaşaya yol açmıştı. Croisette boyunca birçok mağaza kapalı kalırken, yiyecek büfeleri yalnızca nakit ödeme kabul edebildi. Cannes'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.
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