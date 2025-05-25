25 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Fransa'daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı

Fransa'daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 14:21 Güncelleme: 25.05.2025 10:36
ABONE OL
Fransa’daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı

Fransa'nın güneydoğusundaki Cannes ve çevresindeki bölgeler Cumartesi günü elektrik kesintisine uğradı ve bu durum şehrin yıllık film festivalinin son gününde sabah gösterimlerinin kısa süreliğine durdurulmasına neden oldu. Kapanış töreninden saatler önce elektrik geldi.

Polis, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattıklarını duyurdu.

CANNES'A SABOTAJ MI?

Elektrik, tören başlamadan birkaç saat önce — yerel saatle 15.00 civarında — yeniden sağlandı. Sahil boyunca hoparlörlerden müzik yayını tekrar başladığında, kesintinin sona ermesi yerel halk tarafından alkışlarla karşılandı.

Elektrik iletim ağı operatörü RTE'nin X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde yüksek gerilim hattının devrilmesi nedeniyle Alpes-Maritimes bölgesinde yaklaşık 160 bin hane elektriksiz kaldı. Bu kesinti, Cannes yakınlarındaki bir elektrik altyapı tesisinde gece çıkan yangının ardından geldi; yangın zaten şebekeyi zayıflatmıştı.

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

Fransa ulusal jandarması adına konuşan bir polis sözcüsü, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olma ihtimalini araştırıyoruz" dedi. Alpes-Maritimes Bölge Valisi Laurent Hottiaux ise yaptığı açıklamada, "elektrik altyapılarına yönelik ciddi sabotaj eylemlerini" kınadı.

Hottiaux ayrıca, "Bu eylemleri gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek, yakalamak ve adalete teslim etmek için tüm kaynaklarımız seferber edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Cannes Film Festivali organizatörleri, kesintinin cumartesi sabahı planlanan bazı etkinlikleri etkilediğini doğruladı ve Croisette bölgesindeki ana salon olan Palais des Festivals'in bağımsız bir enerji kaynağına geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, "Kapanış Töreni de dahil olmak üzere tüm planlı etkinlikler ve gösterimler, normal koşullarda ve planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi:

"Şu aşamada kesintinin nedeni henüz belirlenemedi. Elektrik yeniden sağlamak için çalışmalar sürüyor."

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

Sabah 10.00'dan sonra Cannes ve komşu Antibes kentinin bazı bölgelerinde trafik lambaları devre dışı kaldı, bu da şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığına ve kargaşaya yol açmıştı. Croisette boyunca birçok mağaza kapalı kalırken, yiyecek büfeleri yalnızca nakit ödeme kabul edebildi. Cannes'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)Fransa'da elektrik kesintisi (AFP)

Festivalin yan salonlarından biri olan Cineum'daki gösterimler ise kısa süreliğine durdurulmuştu.

Elektriğin yeniden sağlanmasının ardından hayat normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı Fransa’daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı Fransa’daki elektrik kesintisi giderildi: Kundaklama mı sabotaj mı? Polis soruşturma başlattı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör