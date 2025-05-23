23 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Arnavutluk, AB sürecinde yeni bir aşamaya geçti

Arnavutluk, AB sürecinde yeni bir aşamaya geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.05.2025 10:38
ABONE OL
Arnavutluk, AB sürecinde yeni bir aşamaya geçti

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile 4'üncü müzakere kümesini açtı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutluk'la Brüksel'de yapılan 5'inci Katılım Konferansı'nda 8 faslı içeren 'rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme' kümesi açıldı. Söz konusu küme, '10'uncu fasıl dijital dönüşüm ve medya, 16'ncı fasıl vergilendirme, 17'nci fasıl ekonomik ve parasal politika, 19'uncu fasıl sosyal politika ve istihdam, 20'nci fasıl İşletme ve sanayi politikası, 25'inci fasıl bilim ve araştırma, 26'ncı fasıl eğitim ve kültür, 29'uncu fasıl Gümrük Birliği'nden oluşuyor.

AB, daha önce Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024 ve 14 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Katılım Konferanslarında 1'inci küme 'Temeller', 6'ncı küme 'Dış ilişkiler' ve 2'nci küme 'İç pazar'ı açtı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör