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Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: İptal talebine ret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.05.2025 16:57
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Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri: İptal talebine ret

Romanya Anayasa Mahkemesi'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali talebini reddettiği bildirildi.

Romanya Anayasa Mahkemesi, Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın kazandığı 18 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

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Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri: İptal talebine ret Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri: İptal talebine ret Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri: İptal talebine ret
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