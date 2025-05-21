Venezuela Başkanı Maduro’dan ABD’ye eleştiri: Irkçı ve ayrımcı tutum sergiliyor

Venezuela Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikasını sert ifadelerle eleştirdi.

Maduro, "Geçici Koruma Statüsünün göçmenlerin elinden alınmasını reddediyor ve kınıyorum. Göç etmek suç değildir, TPS'yi kaldırmak ise bir suçtur; çünkü bu onların hakkıdır. Göç etmek, insani bir ihtiyaçtır. Venezuelalılar Amerikan rüyasına inanarak göç ettiler ancak Amerikan trajedisiyle karşılaştılar." dedi.

TPS'nin Venezuelalılar için asgari bir koruma sağladığını vurgulayan Maduro, "Ekonomik savaş ve sosyal medyanın yarattığı manipülasyonla bir cennete gittiklerini sandılar. Ancak Venezuela çok yakında yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke olacak, kimse bu topraklardan göç etmek zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin TPS'yi sona erdirme kararını onaylamış, bu kararın binlerce Venezuelalı göçmenin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabileceği belirtilmişti.