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Türkiye'den Pakistan'a Güney Asya için terörle mücadele çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.05.2025 22:41
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Türkiye’den Pakistan’a Güney Asya için terörle mücadele çağrısı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5 kişinin öldüğü çok sayıda insanın yaralandığı bir terör saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırısı sonrası Türkiye'den Pakistan'a Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliği çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri yer verdi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (21 Mayıs) meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz.

Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz."

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Türkiye’den Pakistan’a Güney Asya için terörle mücadele çağrısı Türkiye’den Pakistan’a Güney Asya için terörle mücadele çağrısı Türkiye’den Pakistan’a Güney Asya için terörle mücadele çağrısı
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