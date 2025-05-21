Rusya’da İHA saldırısı alarmı! Bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

39 UKRAYNA İHA'SI DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

2 BÖLGEDE MOBİL İNTERNET KAPATILDI

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.