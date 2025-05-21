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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Gazze protestosu! "Soykırımı durdurun"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 19:31
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’ya Gazze protestosu! Soykırımı durdurun

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisinde katıldığı bütçe oturumunda neye uğradığını şaşırdı. Salonda bulunan ve adının Sumer Mubarak olduğu belirtilen Amerikalı Filistinli gösterici, 'Gazze'deki soykırımı durdurun' çağrısıyla Rubio'yu protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı 2026 bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası nedeniyle protestolara maruz kaldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Oturum devam ederken, salonda bulunan ve adının Sumer Mubarak olduğu belirtilen Amerikalı Filistinli gösterici, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısıyla Rubio'yu protesto etti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Mubarak, seçim sürecinde İsrail lobisinden bağış aldığını öne sürdüğü Rubio'ya "katil" diye seslendi.

Mubarak, ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımını sonlandırması çağrısında bulundu.

Güvenlik görevlileri tarafından hemen salondan çıkarılan Mubarak, salonun dışında kelepçelenerek gözaltına alındı.

Rubio'nun katıldığı oturum devam ederken, salonun içinde ve dışında gerçekleşen diğer Gazze protestoları da ekranlara yansıdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’ya Gazze protestosu! Soykırımı durdurun ABD Dışişleri Bakanı Rubio’ya Gazze protestosu! Soykırımı durdurun ABD Dışişleri Bakanı Rubio’ya Gazze protestosu! Soykırımı durdurun

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