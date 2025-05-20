ABD'li dergi Newsweek'ten Başkan Erdoğan'a "küresel lider" övgüsü: Dünyanın en güçlü adamlarından biri

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TRUMP'IN EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKİ

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından küresel düzlemde müttefikler aradığı ve Başkan Erdoğan'ın bu süreçte bölgesindeki en güçlü isimlerin başında geldiği ifade edildi. Erdoğan'ın sadece son bir haftada PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi ile Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması konusunda ciddi roller oynadığı kaydedilen makalede, Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeye Trump'ı ikna ettiği belirtildi.

KÜRESEL LİDER

Makalede, yine son günlerde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yaparak küresel ölçekte nasıl önemli bir diplomasi aktörü olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu da vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek zaman içinde nasıl "küresel bir lidere" dönüştüğü kapsamlı şekilde analiz edilen makalede, Erdoğan'ın özellikle bölgesel krizlerin çözümündeki liderliğine vurgu yapıldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL DÜZEYDE KİLİT BİR AKTÖR

Makalede, yazar O'Connor'a açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın görüşlerine de yer verildi. Erhan, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamındaki süreci, "Sayın Trump O'na dostum diyor ve Türkiye'nin, Trump yönetimi altında ABD ile işbirliği yapmak için hem bölgesel hem de küresel düzeyde kilit bir aktör olmasını istiyor. Bu yeni dönemin iki ülkenin de faydasına olacağını düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın küresel düzeydeki liderlik başarısının 4 ana faktörle ilişkili olduğunu anlatan Erhan, "Bunlardan ilki, 23 yılı aşkın bir süredir NATO'nun en güçlü ülkelerinden birine ve dünyanın 20 ülkesi arasında en iyi ekonomilerden birine liderlik eden deneyimli bir isim olması." dedi.

ÇEYREK ASIRDIR ULUSLARARASI SÜREÇLERİN PARÇASI

ABD Başkanı ve diğer birçok liderle uzun zamandır birçok konuda doğrudan muhatap olan Başkan Erdoğan'ın "bölgesel ve küresel düzeydeki tüm dinamiklerin farkında olduğunu" vurgulayan Erhan, "Kendisi, çeyrek asırdır karşı karşıya kaldığımız eğilimlerin ve süreçlerin bir parçası oldu." ifadesini kullandı.