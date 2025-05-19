Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Polonya cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 13 adayın yarıştığı seçimlerde Rafal Trzaskowski yüzde 31,2, Karol Nawrocki yüzde 29,7 oy alarak 1 Haziran'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak iki aday oldu.



Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidilen Polonya'da adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Şimdiye kadar oyların yüzde 95,2'sinin sayıldığı ülkede, iktidarın ana bileşeni Vatandaş Platformu Partisi'nin (Platforma Obywatelska) adayı Rafal Trzaskowski ile ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (Prawo i Sprawiedliwosci) adayı Karol Nawrocki 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde yarışacak iki aday oldu. Polonya Devlet Seçim Komisyonu (PKW) verilerine göre 13 adayın yarıştığı seçimlerde Rafal Trzaskowski yüzde 31,2, Karol Nawrocki ise 29,7 oranında oy almayı başardı. 29 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı ise yüzde 66,8 oldu.



Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılmakta olup, bir kişi en fazla iki kere cumhurbaşkanlığı görevine seçilebilmekte.

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