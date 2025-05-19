İşgalci İsrail Gazze’de vahşete doymuyor! Endonezya Hastanesini kuşattılar: Yaralılar var

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde özellikle hastanelere yönelik saldırılarına devam ediyor. Endonezya Hastanesi insansız hava araçlarından (İHA) sonra tank ve buldozerlerle de kuşatma altına alındı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, tank ve buldozerlerle yapılan kuşatma ve açılan ateş sonucu bazı hastaların yaralandığını söyledi.

ACİL KORUNMA ÇAĞRISI

Burş, hastanenin kuşatılması nedeniyle hastalar ile sağlık personelinin son derece tehlikeli insani koşullar altında bulunduğunu dile getirdi. Burş, hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 13 Mayıs'taki bombardımanla Gazze-Avrupa Hastanesini hizmet dışı bıraktıktan sonra Endonezya Hastanesine yönelik saldırılarını artırdığı, hastalardan 2'sinin hastaneyi terk ederken yaralandığı kaydedilmişti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Beyt Hanun ve Kemal Advan hastanelerinin yıkılması ve Endonezya Hastanesine yönelik saldırılar neticesinde Gazze'nin kuzeyindeki tüm devlet hastanelerinin hizmet dışı kaldığı belirtilmişti.

140 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nde Filistinli grubu hedef aldı. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana 140 kişi yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırılarda, yerleşim yerleri, sivillerin toplandığı yerler ve yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte daha da yoğunlaştırdı.

KATİL İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE UYARISI

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminde bulunan Han Yunus ile Deyr el-Belah kentlerinin yedi bölge ve mahalle sakinlerini, saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye konusunda uyardı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "el-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistinlilere, sık sık saldırılara maruz kalmasına rağmen "insani" bölge olarak sınıflandırdığı, Gazze Şeridi'nin batı kesiminde el-Mevasi olarak bilinen bölgelere göç etme çağrısı yapılarak, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.