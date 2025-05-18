Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı

Papa Leo, ayinde yaptığı konuşmada, "Kilisenin en büyük arzusu, dünya için bir barış ve birlik işareti olmaktır." dedi. Günümüzde hâlâ süren nefret, şiddet ve ötekileştirmelere karşı Kilise'nin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Leo, ekonomik sistemin yoksulları daha da dışladığını ve doğaya zarar verdiğini belirtti.

PAPALARIN İKİ SEMBOLÜ: PALLİUM VE BALIKÇI YÜZÜĞÜ

Ayin sırasında Papa Leo'ya verilen iki kutsal sembol büyük anlam taşıyor. Omuzlarına örtülen "pallium" adlı yün stole, Papa'nın "çobanlık" görevini, yani inananların manevi rehberi olduğunu simgeliyor.