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Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 17:17
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Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı

Tarihteki ilk Amerikalı Papa olarak seçilen Papa Leo XIV, 18 Mayıs 2025 tarihinde Vatikan'da düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayine, dünya genelinden 200.000'den fazla inanan katıldı. Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer birçok lider de iştirak etti.

Papa Leo, ayinde yaptığı konuşmada, "Kilisenin en büyük arzusu, dünya için bir barış ve birlik işareti olmaktır." dedi. Günümüzde hâlâ süren nefret, şiddet ve ötekileştirmelere karşı Kilise'nin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Leo, ekonomik sistemin yoksulları daha da dışladığını ve doğaya zarar verdiğini belirtti.

PAPALARIN İKİ SEMBOLÜ: PALLİUM VE BALIKÇI YÜZÜĞÜ

Ayin sırasında Papa Leo'ya verilen iki kutsal sembol büyük anlam taşıyor. Omuzlarına örtülen "pallium" adlı yün stole, Papa'nın "çobanlık" görevini, yani inananların manevi rehberi olduğunu simgeliyor.

Papa Leo ve ABD Başkan Yardımcı JD Vance (AFP)Papa Leo ve ABD Başkan Yardımcı JD Vance (AFP)

Parmağına taktığı balıkçı yüzüğü ise, Hz. İsa'nın havarisi Aziz Petrus'a verdiği balıkçılık çağrısını anımsatıyor. Bu yüzük aynı zamanda Papa'nın resmi mührü olarak tüm resmi belgelerde kullanılıyor.

Papa Leo'nun parmağına takılan yüzük (AFP)Papa Leo'nun parmağına takılan yüzük (AFP)

Papa Leo, yüzüğe bakarken duygusal anlar yaşadı; bu, 1.4 milyar Katoliğin ruhani lideri olmanın getirdiği ağır sorumluluğun işaretiydi. Ardından ellerini birleştirip dua etti.

TARİHİ BİR BAŞLANGIÇ

69 yaşındaki Augustinus misyoneri Papa Leo, geleneksel papamobil turunu yaparak meydandaki kalabalığı selamladı. Ancak, daha önceki papalar gibi bebekleri öpmedi, bu da onun daha farklı ve disiplinli bir liderlik tarzı benimseyebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Papa Leo, papamobiliyle kendisini selamlayanlara karşılık verdi. (AFP)Papa Leo, papamobiliyle kendisini selamlayanlara karşılık verdi. (AFP)

Papa Leo'nun göreve başlaması, özellikle ABD'deki Katolikler arasında büyük coşku yarattı. Bir genç Hristiyan, "Peter'in tahtında bir Amerikalı görmek, İsa'yı daha da yakın hissettiriyor." dedi.

Papa Leo resmi tören esnasında bazı ritüellerini gerçekleştirirken (AFP)Papa Leo resmi tören esnasında bazı ritüellerini gerçekleştirirken (AFP)

TÜRKİYE'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Papalık döneminde Türkiye'ye de önemli ziyaretlerin yapılması bekleniyor. Papa'nın İznik'i ziyaret etmeyi planladığı biliniyor.

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Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı Papa Leo resmen göreve başladı! İlk mesajları ne oldu? İşte parmağına taktığı o yüzüğün sırrı
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