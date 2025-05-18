Gazze’ye ölüm İsrail’e ödül: Eurovision’u kazanan ülke belli oldu

Avusturya temsilcisi JJ, ʺWasted Loveʺ isimli şarkısı ile birinci oldu. (AFP)



İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.



İSPANYA'DAN GAZZE'YE DESTEK



İspanya devlet televizyonu RTVE de İspanyolca ve İngilizce, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.



FİNAL ÖNCESİ GAZZE'YE DESTEK PROTESTOSU



Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan Basel'de, büyük final öncesi İsrail'in yarışmaya katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edilmişti.



Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etmişti.



Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulunmuştu.



YARIŞMANIN ORGANİZATÖRÜ EBU, İSRAİL NEDENİYLE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA



Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.



İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR DAMGA VURMUŞTU



Basel'de 13 Mayıs ve 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk ve ikinci yarı finali, İsrail karşıtı gösterilere sahne olmuştu.



Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.



Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

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