Trump’tan İran'a müzakere çıkışı! "Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti. Trump, 'Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor' ifadelerini kullanarak, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.
Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye sürece verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti. Trump, "Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran'ın da harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trump, Al Thani'ye hitaben, "İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın Katar'ın sunduğu desteği anlamasını umduğunu belirterek, birçok insanın arzu ettiği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğini vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor
- İlk gördüğün hayvan karakterini söylüyor! Dikkatlice bak ve kişiliğini öğren
- TOKİ'den onlarca konut 13 bin TL taksitle satılıyor! Başvuru detayları belli oldu
- OGM 69 yeni işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadro detayları belli oldu
- ZTK Trabzonspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? TS - GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- 14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...