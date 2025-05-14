14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Türkiye'den Libya açıklaması! Tam ve kalıcı ateşkes çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 18:41
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Türkiye’den Libya açıklaması! Tam ve kalıcı ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Libya'daki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara tam ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Libya'daki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara tam ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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Türkiye’den Libya açıklaması! Tam ve kalıcı ateşkes çağrısı Türkiye’den Libya açıklaması! Tam ve kalıcı ateşkes çağrısı Türkiye’den Libya açıklaması! Tam ve kalıcı ateşkes çağrısı
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