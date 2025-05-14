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Peru Başbakanı görevinden istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.05.2025 09:23
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Peru Başbakanı görevinden istifa etti

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, hakkında verilen gensoru önergesinin ardından görevinden istifa etti. Muhalefet, Adrianzen’i artan şiddet olaylarına karşı etkisiz kalmakla suçlamıştı.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Peru medyasında yer alan haberlere göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu. Peru'nun başkenti Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu ifade ederek "Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" dedi.

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Peru Başbakanı görevinden istifa etti Peru Başbakanı görevinden istifa etti Peru Başbakanı görevinden istifa etti
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