İsrail’den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı!

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, son hedef Avrupa Hastanesi oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, saldırının hastanenin avlusu ve çevresine düzenlendiğini, toplamda 9 füzenin isabet ettiğini aktardı. Görgü tanıkları, saldırı anında hastane içinde sivil hastaların ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu belirtti.