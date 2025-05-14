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İsrail'den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.05.2025 01:55 Güncelleme: 14.05.2025 01:57
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İsrail’den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı!

İsrail ordusunun Gazze’deki Avrupa Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi ise yaralandı. Bölgedeki kaynaklar, enkaz altında kalan çok sayıda kişi olduğunu belirtiyor.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, son hedef Avrupa Hastanesi oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, saldırının hastanenin avlusu ve çevresine düzenlendiğini, toplamda 9 füzenin isabet ettiğini aktardı. Görgü tanıkları, saldırı anında hastane içinde sivil hastaların ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu belirtti.

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İsrail’den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı! İsrail’den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı! İsrail’den Avrupa Hastanesine kanlı saldırı: 16 ölü 70 yaralı!
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