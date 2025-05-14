Financial Times’tan çarpıcı Türkiye analizi: Erdoğan birkaç dünya liderinden biri

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye artık askeri, diplomatik gücü ve coğrafi konumunun dışında peş peşe attığı savunma sanayi hamleleri ile de dünya gündeminde. ABD başkanı Donald Trump'ın mesafeli bir tutum takınmasıyla, en yakın müttefikini kaybeden ve savunmada yeni bir arayışa giren Avrupa'da da gözler uzun süredir Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

FT'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: TÜRKİYE ORDUSU GİTTİKÇE GÜÇ KAZANIYOR

İngiliz Financial Times gazetesi de bugün yayınladığı bir analizde "Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati bir öneme sahip oldu?" sorusunu sordu ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ordusunun hızla güç kazandığına dikkat çeken FT, haberinde Trump'ın NATO'ya karşı küçümseyici tavrı ve Avrupa güvenliğine ilgisizliği nedeniyle Türkiye'nin stratejik öneminin daha da ön plana çıktığını vurguladı ve Ankara ile AB arasındaki daha yakın bir ortaklığın artık 'kaçınılmaz' göründüğünü yazdı.