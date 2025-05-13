Yunan basınından Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü: Jeopolitik satrançta güçlü bir oyuncu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iç politikada hem de dış ilişkilerde izlediği stratejik adımlar Yunan basınının dikkatinden kaçmadı. Yunanistan'ın en çok takip edilen medya kuruluşlarından in.gr, "Erdoğan'ın Savaşları" başlığıyla yayınladığı analizde, Türkiye'nin son yıllarda artan diplomatik ve jeopolitik etkisini değerlendirdi.

"PKK'NIN FESHİ ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRİYOR"

Haberde terör örgütü PKK için "Türk hükumetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" ifadesi kullanılırken, örgütün etkisizleştirilmesinin Başkan Erdoğan'a önemli bir siyasi avantaj sağladığına dikkat çekildi. "Feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor." ifadeleriyle bu süreç değerlendirilirken, terörle mücadelenin Erdoğan'ın elini hem iç hem de dış politikada güçlendirdiği vurgulandı.

"JEOPOLİTİK SATRANÇTA GÜÇLÜ BİR AKTÖR"

in.gr, Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politika hamlelerinin, ülkeyi jeopolitik açıdan kilit oyunculardan biri haline getirdiğini belirtti. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında denge politikası izleyen Erdoğan'ın, hem Moskova hem Kiev ile iletişimini sürdürebilen nadir liderlerden biri olduğu kaydedildi. Ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasında olası görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

"SURİYE VE TRANSATLANTİK İLİŞKİLERDE AVANTAJLI DURUM"

Türkiye'nin Suriye politikasında yeni dönemde avantajlı bir çizgiye sahip olduğuna değinilen haberde, Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da "değerli bir müttefik" olarak tanımlandığı hatırlatıldı. Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu ve Ortadoğu'daki etkisi de bu bağlamda ele alındı.

"AVRUPA'DA DİPLOMATİK ETKİ ALANI GENİŞLİYOR"

Haberin bir diğer dikkat çeken bölümü, Türkiye'nin Avrupa'daki diplomatik ilişkilerine ayrıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yapacağı olası ziyarete işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisine yönelik Türk yatırımları üzerinden Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında rol almaya başladığı belirtildi.

"TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE DÜŞÜK TANSİYON"

in.gr, Erdoğan'ın Yunanistan ile ilişkilerde tansiyonu düşük tutmayı başardığını da yazdı. Bu durumun, iki ülke arasındaki olası krizlerin önlenmesi ve diyalog kapılarının açık kalması açısından önem taşıdığı ifade edildi.