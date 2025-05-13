El-Kikli’nin ölümü sonrası Libya’da askeri gerginlik: Çatışmalar kontrol altında

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle çatışmaların çıktığını belirtti. Libya televizyon kanalı El Ahrar ve haber sitesi El Vasat'ın haberine göre Güney Trablus merkezinde etkili olan silahlı grupların çatışmasında İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdülgani el-Kikli'nin öldürüldüğü belirtti.

el-Kikli'nin ölümünün ardından Libya Savunma Bakanlığı güçleri ve İstikrarı Destekleme Birimi milisleri arasında çatışma çıktı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

UÇUŞLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak, tüm Türk vatandaşların bu uyarıya riayet etmesini istedi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur" denildi.

Acil durumlar halinde ise vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından, konsolosluk çağrı merkezine ulaşılabilecekleri belirtildi.

ÇATIŞMALAR KONTROL ALTINA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtildi.

Bölgenin kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin güvenlik ve istikrarın sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.