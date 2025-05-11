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Sri Lanka'da elim kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı 21 ölü 14 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 10:53 Güncelleme: 11.05.2025 10:53
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Sri Lanka’da elim kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı 21 ölü 14 yaralı

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı basın açıklamasında, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Polis, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirtti.

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Sri Lanka’da elim kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı 21 ölü 14 yaralı Sri Lanka’da elim kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı 21 ölü 14 yaralı Sri Lanka’da elim kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı 21 ölü 14 yaralı
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