Kongo'da sel bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Fizi bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar bölgede sele neden oldu. Yaşanan doğal afette Tanganyika Gölü ve çevresindeki bazı nehirlerin taştı. Kasabalar sular altında kalırken ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.
Güney Kivu Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, Fizi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından Tanganyika Gölü ve çevresindeki bazı nehirlerin taşması sonucu Kasaba köyünün sular altında kaldığı bildirildi.
Açıklamada, yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin kaybolduğu kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, felaketin ciddi maddi kayıplara yol açtığı, çok sayıda tarım arazisinin yok olduğu ve eğitim faaliyetlerinin sekteye uğradığı aktarıldı.
Ülkede, her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve şehir planlamasının yetersizliği nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.