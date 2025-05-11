11 Mayıs 2025, Pazar
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Gözler ABD Başkanı Trump'ta! Neyi duyuracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 21:51
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Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Neyi duyuracak?

ABD Başkanı Donald Trump çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

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Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Neyi duyuracak? Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Neyi duyuracak? Gözler ABD Başkanı Trump’ta! Neyi duyuracak?
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