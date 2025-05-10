Gazze masada! Rusya Devlet Başkanı Putin Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

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Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, özellikle insani yardımlar başta olmak üzere verilen destekten dolayı Putin'e teşekkür etti. Rusya'nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirten Abbas, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.