İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
İsrail, 27 Ekim 2023'te karadan saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden gözaltına alarak tutukladığı 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
İsrail işgal güçleri, 27 Ekim 2023'te karadan saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi gözaltına alarak, mahkum etti.
Filistinliler, İsrail hapishanelerinin soğuk duvarları arkasında, özgürlüğünden, sevdiklerinden ve insan onurundan mahrum şekilde, uzun süredir hukuki belirsizlik, kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.
Filistinli kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki kara saldırıları çerçevesinde tutukladığı 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktığını bildirdi.
Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin mahkumları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki Kissufim geçidinden serbest bıraktığını aktardı.
SERBEST BIRAKILAN MAHKUMLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Filistinli kaynaklara göre, serbest bırakılan mahkumlar, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi. Tutukluların, gözaltı süresi boyunca dövüldüğü, işkenceye uğradığı ve hakarete maruz kaldığı bildirildi.
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