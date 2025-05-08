İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Gazze Şeridi (AA)

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 653'E YÜKSELDİ



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653'e, yaralı sayısının da 118 bin 897'ye yükseldiğini açıklamıştı.