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İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.05.2025 16:15
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İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

İsrail, 27 Ekim 2023'te karadan saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden gözaltına alarak tutukladığı 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İsrail işgal güçleri, 27 Ekim 2023'te karadan saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi gözaltına alarak, mahkum etti.

Filistinliler, İsrail hapishanelerinin soğuk duvarları arkasında, özgürlüğünden, sevdiklerinden ve insan onurundan mahrum şekilde, uzun süredir hukuki belirsizlik, kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Filistinli kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki kara saldırıları çerçevesinde tutukladığı 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin mahkumları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki Kissufim geçidinden serbest bıraktığını aktardı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

SERBEST BIRAKILAN MAHKUMLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Filistinli kaynaklara göre, serbest bırakılan mahkumlar, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi. Tutukluların, gözaltı süresi boyunca dövüldüğü, işkenceye uğradığı ve hakarete maruz kaldığı bildirildi.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 653'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653'e, yaralı sayısının da 118 bin 897'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı İsrail 11 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
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