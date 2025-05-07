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Endonezya'da feci kaza! 11 anaokulu öğretmeni öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.05.2025 13:25
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Endonezya’da feci kaza! 11 anaokulu öğretmeni öldü

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyonun çarptığı minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi.

Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.

Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını, kazada 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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