Endonezya'da feci kaza! 11 anaokulu öğretmeni öldü
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyonun çarptığı minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi.
Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.
Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını, kazada 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.