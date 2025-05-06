Trump'ın "51. eyalet" söylemine Kanada Başbakanından net yanıt! "Asla olmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" söyleminin gerçeklerle örtüşmediğini söyleyen Kanada Başbakanı Mark Carney, "Başkan Trump bir süredir bu konudaki arzusunu dile getirmektedir, ben de her zaman arzu ile gerçeği birbirinden ayırmaya özen gösterdim. Kanada satılık değildir ve asla da olmayacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ilk kez görüşen Kanada Başbakanı Carney, görüşmenin ardından Kanada'nın Washington Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenledi.

TRUMP İLE BİRÇOK KONUYU GÖRÜŞTÜ

Carney, ABD ve Başkan Trump ile iyi ilişkiler kurmak için bu ziyareti yaptığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı bir şekilde devam etmesini istediklerini ve gümrük tarifeleri konusunu da detaylıca görüştüklerini anlattı.

"51. EYALET" SÖZLERİNE TEPKİ: KANADA SATILIK DEĞİLDİR

Trump'ın, "Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı" şeklindeki söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Carney, "Başkan Trump bir süredir bu konudaki arzusunu dile getirmektedir, ben de her zaman arzu ile gerçeği birbirinden ayırmaya özen gösterdim. Oval Ofis'te de Kanadalılar adına her zaman olduğu gibi bunun asla gerçekleşmeyeceğini açıkça ifade ettim. Kanada satılık değildir ve asla da satılık olmayacaktır." dedi.

Carney, "Kanada satılık değildir" şeklindeki söylemine Trump'ın da katıldığını sözlerine ekleyerek, "Ekonomik ve güvenlik ortaklığı müzakereleri için yapıcı bir ilişki kurmanın önemine değindim. Ben geriye değil ileriye bakıyorum ve bugün iyi bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN YANIT: ASLA ASLA DEME

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da görüştüğü Kanada Başbakanı Carney'nin "Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır." şeklindeki ifadesine, "Bunu zaman gösterecek. Asla asla deme." diye karşılık vermişti.

Daha önceki "Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı" şeklindeki açıklamaları sorulan Trump, "Hala Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğine inanıyorum ancak bu iki kişilik bir tango, değil mi? Bence bu durumun Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu; düşük vergiler, ücretsiz ordu. Bence bu gerçekten harika bir evlilik olurdu." şeklinde yanıt vermişti.