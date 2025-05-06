06 Mayıs 2025, Salı
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İran ve ABD görüşmelerinin 4'üncü turu Umman'da yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.05.2025 16:39 Güncelleme: 06.05.2025 16:49
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İran ve ABD görüşmelerinin 4’üncü turu Umman’da yapılacak

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat'ta, biri ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

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İran ve ABD görüşmelerinin 4’üncü turu Umman’da yapılacak İran ve ABD görüşmelerinin 4’üncü turu Umman’da yapılacak İran ve ABD görüşmelerinin 4’üncü turu Umman’da yapılacak
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