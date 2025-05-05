05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Pakistan'dan Keşmir'deki gerilim için BMGK'dan acil toplanması talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.05.2025 05:37
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Pakistan’dan Keşmir’deki gerilim için BMGK’dan acil toplanması talebi

Pakistan, Cammu Keşmir ve Hindistan ile Pakistan arasında artan gerginlik için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik ile özellikle Cammu Keşmir'deki durum bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bu nedenle Pakistan'ın, BMGK'nın kapalı oturumla acilen toplanmasını resmi olarak talep ettiği bildirilen açıklamada, toplantı sonrası Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar Ahmed'in basına açıklama yapacağı kaydedildi.

Toplantının 5 Mayıs'ta, yerel saatle 15.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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Pakistan’dan Keşmir’deki gerilim için BMGK’dan acil toplanması talebi Pakistan’dan Keşmir’deki gerilim için BMGK’dan acil toplanması talebi Pakistan’dan Keşmir’deki gerilim için BMGK’dan acil toplanması talebi
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