İran'da havada panik! Teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
İran'da ATA Hava Yolları'na ait olan Tahran-Buşehr seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
İran'da Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere Tahran'dan havalanan ATA Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Buşehr Havalimanı Müdürü Abbas İsmaili, konuya ilişkin bilgi verdi.
İsmaili, uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğünü, arızanın giderilmesinin ardından uçağın seferine devam ettiğini belirtti.