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ABD'den Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışına onay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.05.2025 11:13
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ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolarlık füze satışına onay

ABD'nin, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışına ilk onayı verdiği bildirildi.

ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışını onayladı.

Onayı verilen satış kapsamında ABD tarafından Suudi Arabistan'a 1000 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze, güdüm bölümleri ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin Arizona'daki ABD merkezli RTX Corporation tarafından üretileceği vurgulanarak, 3,5 milyar dolar değerindeki satışın tamamlanması için ABD Kongresi'nden onay alınması gerektiği aktarıldı.

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ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolarlık füze satışına onay ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolarlık füze satışına onay ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolarlık füze satışına onay
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