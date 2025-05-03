İran’dan ABD’ye yeni yaptırım tepkisi: Güvensizliği derinleştiriyor

İran, ABD'nin son yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'un yasa dışı yaptırımlarının sürmesi ve İran'ın ticari ortaklarına baskı uygulamasının, diplomasiye yönelik samimiyetsiz bir yaklaşımı yansıttığı belirtildi. İran tarafı, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gönderilen mektupları ve gerçekleştirilen dolaylı görüşmelere atıfta bulunarak, yapılan yaptırımların karşılıklı güveni derin şekilde zedelediğini ifade etti.

ABD yönetiminin eş zamanlı olarak yaptırım politikasını sürdürmesinin, müzakere sürecine zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran'ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD'nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki haklı ve meşru tutumundan taviz vermeyeceği vurgulanarak, "ABD'nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur" ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN YENİ YAPTIRIM HAMLESİ

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik füze programı için malzeme tedarikine katkı sağladıkları gerekçesiyle İran ve Çin vatandaşı 6 kişi ile 6 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların İran'ın füze programına malzeme ve teknik destek sunduğu belirtilerek, bu çerçevede ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklandığı bildirilmişti.

TRUMP'TAN İRAN'IN TİCARİ ORTAKLARINA YAPTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef alarak, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.