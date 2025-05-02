Kudüs ve Tel Aviv'deki orman yangını 31'nci saatte kontrol altında: 21 yaralı
İsrail'in başkenti Tel Aviv ve işgal ettiği Kudüs arasında orman yangını çıktı. İsrail hükümeti yangın nedeniyle 10 yerleşim yerini tahliye ederken uluslararası yardım çağrısında bulundu. 6 ülkeden gelen yardım çağrısının ardından bölgede alevler 31 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 21 itfaiye eri yaralandı.
İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve başkent Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın 20 bin dönüm alana yayıldı. Rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan yangın nedeniyle İsrail uluslararası çağrıda bulunarak yardım istedi.
31 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI
İsrail itfaiyesi, dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 31 saat süren ve 20 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.
21 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Yangında 120 ekip ve 1430 itfaiyecinin görev aldığı belirtilen açıklamada, 21 itfaiye personelinin yaralandığı ve yangının tekrar başlama ihtimaline karşı çalışmaların devam edeceği aktarıldı.
Yangına neyin neden olduğunun hala araştırıldığı, buna karşın kesin bir sebep belirlenemediği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yangın nedeniyle tahliye edilen bölgelerde yaşayanların evlerine dönmeye başladığı aktarıldı.
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