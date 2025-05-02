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Kudüs ve Tel Aviv'deki orman yangını 31'nci saatte kontrol altında: 21 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 03:27 Güncelleme: 02.05.2025 03:27
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Kudüs ve Tel Aviv’deki orman yangını 31’nci saatte kontrol altında: 21 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve işgal ettiği Kudüs arasında orman yangını çıktı. İsrail hükümeti yangın nedeniyle 10 yerleşim yerini tahliye ederken uluslararası yardım çağrısında bulundu. 6 ülkeden gelen yardım çağrısının ardından bölgede alevler 31 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 21 itfaiye eri yaralandı.

İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve başkent Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın 20 bin dönüm alana yayıldı. Rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan yangın nedeniyle İsrail uluslararası çağrıda bulunarak yardım istedi.

TEL AVİV'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

31 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

İsrail itfaiyesi, dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 31 saat süren ve 20 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Kudüs ve Tel Aviv'deki orman yangınında 21 itfaiye eri yaralandı. (AA) Kudüs ve Tel Aviv'deki orman yangınında 21 itfaiye eri yaralandı. (AA)

21 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangında 120 ekip ve 1430 itfaiyecinin görev aldığı belirtilen açıklamada, 21 itfaiye personelinin yaralandığı ve yangının tekrar başlama ihtimaline karşı çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

Yangın 31'nci saatin sonunda kontrol altına alındı. (AA) Yangın 31'nci saatin sonunda kontrol altına alındı. (AA)

Yangına neyin neden olduğunun hala araştırıldığı, buna karşın kesin bir sebep belirlenemediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yangın nedeniyle tahliye edilen bölgelerde yaşayanların evlerine dönmeye başladığı aktarıldı.

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Kudüs ve Tel Aviv’deki orman yangını 31’nci saatte kontrol altında: 21 yaralı Kudüs ve Tel Aviv’deki orman yangını 31’nci saatte kontrol altında: 21 yaralı Kudüs ve Tel Aviv’deki orman yangını 31’nci saatte kontrol altında: 21 yaralı

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