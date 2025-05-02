Kudüs ve Tel Aviv’deki orman yangını 31’nci saatte kontrol altında: 21 yaralı

İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve başkent Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın 20 bin dönüm alana yayıldı. Rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan yangın nedeniyle İsrail uluslararası çağrıda bulunarak yardım istedi.

31 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

İsrail itfaiyesi, dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 31 saat süren ve 20 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.