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Berlin'de 1 Mayıs günü Filistinliler için destek yürüyüşü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 01:50
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Berlin’de 1 Mayıs günü Filistinliler için destek yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde toplanan 20 bin kişi Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Düzenlenen yürüyüşte sloganlar atılırken geniş güvenlik önlemleri alındı.

Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi. Olaysız sona eren ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 5 bin 700 polis görev yaptı.

Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı. Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Etkinlik süresince caddeler trafiğe kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Berlin’de 1 Mayıs günü Filistinliler için destek yürüyüşü Berlin’de 1 Mayıs günü Filistinliler için destek yürüyüşü Berlin’de 1 Mayıs günü Filistinliler için destek yürüyüşü
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