ABD’den maden anlaşmasına ilişkin kritik mesaj: Harcadığı milyarları geri alacak!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Uluslararası alanda gündemden düşmeyen ABD-Ukrayna arasında yapılan değerli madenler anlaşmasına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Leavitt, anlaşmayı "türünün ilk örneği" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ı da "baş müzakereci" olarak tanımladı. Yapılan anlaşmanın Ukrayna savaşında finanse edilen yüz milyarlarca doların geri ödemesi olduğunu belirten Leavitt, anlaşmanın yalnızca siyasi değil, ekonomik açıdan da tarihi bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

"TRUMP ÖLÜMLERİN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Karoline Leavitt, "Bu ortaklık, ABD'nin Ukrayna'nın özgür, barışçıl ve egemen bir geleceğinde ekonomik çıkar sahibi olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın detaylarına değinen Leavitt, Ukrayna'daki doğal kaynak projelerinden elde edilen telif hakları, lisans gelirleri ve benzeri ödemeler üzerinden kurulacak bir fonla ABD'nin yüzde 50 pay alacağını belirtti. Leavitt, "Trump başından beri açık şekilde belirtti. Ölümlerin sona ermesini istiyor" dedi.

"BU ANLAŞMA GERİ ÖDEME NİTELİĞİNDEDİR"

Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, ise anlaşmanın ekonomik yönüne dikkat çekti. Anlaşmanın, "vergi mükelleflerinin Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için harcadığı yüz milyarlarca doları geri almak" için oluşturulan bir mekanizma olduğunu belirten Miller, "Bu ABD'ye geri ödeme niteliğindedir" dedi.

"HEDEFİMİZ BU SÜRECİ HIZLI ŞEKİLDE İŞLER HALE GETİRMEK"

Miller, anlaşmanın uygulanmasının mümkün olan en kısa sürede başlayacağını açıklayarak, "Hedefimiz bu süreci hızlı şekilde işler hale getirmek. Sadece bu anlaşma değil, diğer maden projelerinde de aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

"BU GİRİŞİM, BARIŞ İÇİN KRİTİK BİR ADIMDIR"

Anlaşma sayesinde ABD'nin, Ukrayna üzerindeki etkisini ekonomik altyapıyla güçlendireceği, aynı zamanda savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Leavitt, "Bu anlaşma, ABD'nin Ukrayna'da uzun vadeli ekonomik başarıyı destekleme kararlılığının göstergesidir. Trump'ın liderliğinde hayata geçen bu girişim, barış için kritik bir adımdır " dedi.