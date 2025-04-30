Başkan Erdoğan’ın Roma çıkarması Siyonistleri çıldırttı! Meloni’ye yüklendiler: İsrail’e hayır Erdoğan’a evet

Başkan Recep Taayip Erdoğan, Roma ziyareti sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte basın toplantısı düzenlerken (AA)

Meloni o dönemde, "Tüm yeni lisansları tamamen durdurduk. Bu tutumumuz, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha katı." demişti. Aynı doğrultuda İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 2024 başında, "7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermiyoruz. Bu konu bizim için kapandı." açıklamasını yapmıştı.

İSRAİL BASINI: ERDOĞAN DAVET EDİLİYOR, NETANYAHU DIŞLANIYOR

The Times of Israel yazarı Giovanni Giacalone ise, Meloni'nin Başkan Erdoğan'ı davet ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'yu dışarıda bırakmasını eleştirdi. Yazıda, Erdoğan'ın Hamas'ı "kurtarıcı" olarak tanımladığı ve bu pozisyonuna rağmen savunma alanında iş birliği yapılıyor olmasının İtalya'nın "tutarlılık" iddiasına gölge düşürdüğü savunuldu.

Yazar, Filistin direniş örgütü Hamas'a dil uzatarak "Meloni hükümeti, bir yandan İslamcı terörle mücadele vurgusu yaparken, diğer yandan terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı destek veren liderlerle savunma anlaşmaları yapıyor. Bu tutarsızlık, İtalya'nın güvenilirliğini zedeliyor." ifadelerine yer verdi.