Başkan Erdoğan'ın Roma çıkarması Siyonistleri çıldırttı! Meloni'ye yüklendiler: İsrail'e hayır Erdoğan'a evet
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Roma’da kırmızı halıyla ağırlaması, İsrail’i çılgına çevirdi. İsrail basını, Meloni’nin Türkiye ile savunma iş birliklerine hız verirken İsrail’e silah ambargosu uygulamasını hazmedemedi. The Times of Israel, Meloni’nin “çifte standart” uyguladığını savunarak öfkesini kustu: “İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet.”
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Roma'da ağırlaması ve iki ülke arasında savunma alanını da kapsayan kapsamlı iş birliklerine imza atılması, İsrail'de rahatsızlık yarattı.
İsrail'in gazetelerinden The Times of Israel, Meloni'nin bir yandan İsrail'e silah satışını durdurmasını, öte yandan Türkiye ile savunma anlaşmalarına imza atmasını "çifte standart" olarak nitelendirdi.
2030 HEDEFİ: 32 MİLYAR DOLARLIK TİCARET
Meloni ile Erdoğan'ın Roma'daki görüşmesi sırasında 11 başlıkta iş birliği anlaşması imzalanırken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2030 yılına kadar 32,7 milyar dolara çıkarılması hedefi de resmiyet kazandı. Savunma, havacılık ve enerji gibi stratejik alanlarda iş birliği derinleştirilirken, İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun Baykar ile iş birliği kurduğu da teyit edildi.
"İSRAİL'E TAMAMEN AMBARGO UYGULADIK"
İsrail basınının dikkat çektiği temel noktalardan biri ise İtalya'nın İsrail'e yönelik silah ambargosu. Ekim 2024'teki bir Senato oturumunda konuşan Meloni, Gazze'deki operasyonların başlamasının ardından İsrail'e yönelik tüm yeni silah ihracat lisanslarının askıya alındığını açıklamıştı.
Meloni o dönemde, "Tüm yeni lisansları tamamen durdurduk. Bu tutumumuz, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha katı." demişti. Aynı doğrultuda İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 2024 başında, "7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah göndermiyoruz. Bu konu bizim için kapandı." açıklamasını yapmıştı.
İSRAİL BASINI: ERDOĞAN DAVET EDİLİYOR, NETANYAHU DIŞLANIYOR
The Times of Israel yazarı Giovanni Giacalone ise, Meloni'nin Başkan Erdoğan'ı davet ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'yu dışarıda bırakmasını eleştirdi. Yazıda, Erdoğan'ın Hamas'ı "kurtarıcı" olarak tanımladığı ve bu pozisyonuna rağmen savunma alanında iş birliği yapılıyor olmasının İtalya'nın "tutarlılık" iddiasına gölge düşürdüğü savunuldu.
Yazar, Filistin direniş örgütü Hamas'a dil uzatarak "Meloni hükümeti, bir yandan İslamcı terörle mücadele vurgusu yaparken, diğer yandan terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı destek veren liderlerle savunma anlaşmaları yapıyor. Bu tutarsızlık, İtalya'nın güvenilirliğini zedeliyor." ifadelerine yer verdi.
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