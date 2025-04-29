İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü çok sayıda yaralı var!
İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İsveç polisi saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.
İsveç'te bir kuaför salonuna henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen olayda 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda insanın yaralandığı bildirildi. Olay yerine motosikletle geldiği belirlenen saldırganın yakalanması için İsveç Polisi tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.
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