İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü çok sayıda yaralı var!

İsveç'te bir kuaför salonuna henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen olayda 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda insanın yaralandığı bildirildi. Olay yerine motosikletle geldiği belirlenen saldırganın yakalanması için İsveç Polisi tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...