Fransa'da İslamofobik saldırılar! Camide öldürülen gencin ardından bu kez de başörtülü kadına saldırı
Fransa'da son günlerde Müslümanlara yönelik art arda İslamofobik saldırılar artmaya devam ediyor. Yvelines vilayetindeki Poissy kentinde, başörtüsü çekilen kadının şikayetçi olduğu bildirildi. Öte yandan kimliği Aboubakar olarak açıklanan genç bir Müslüman cuma günü eski bir maden kasabası olan La Grand Combe'daki camide namaz kıldığı esnada bir adam tarafından bıçaklanarak katledilmişti.
Fransa'da İslamofobik saldırılar her geçen gün yeni boyuta ulaşıyor. Camide öldürülen Müslüman gencin ardından bu kez de başörtülü bir kadın saldırıya uğradı.
"SALDIRGAN ÖZELLİKLE KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ZORLA ÇEKTİ"
Yvelines Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Dün öğleden sonra, 26 yaşındaki genç bir kadın Poissy'de şiddetli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırgan, özellikle kadının başörtüsünü zorla çekti." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, mağdur kadının olayla ilgili şikayetçi olduğu, polisin faili bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Yvelines Valisi Frederic Rose'un konuyla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile görüştüğü aktarılan açıklamada, Rose'un bu şiddet eylemini kınadığı ifade edildi.
Açıklamada, Rose'un bu akşam Yvelines Müslüman Kurumları Konseyi ile bir araya gelerek, Müslümanların güvenliğine ilişkin konuları ele alacağı kaydedildi.
Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos ise X hesabından yaptığı açıklamada, dün Poissy kentinde, pusetteki bebeğiyle birlikteyken İslamofobik saldırıya uğrayan genç mağdur kadınla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Belediye başkanı, bu eylemi şiddetle kınadığını belirterek, mağdurun ve ailesinin yanında olduklarını kaydetti.
CAMİDEKİ VAHŞİ CİNAYET
Kimliği Aboubakar olarak açıklanan genç bir adam cuma günü eski bir maden kasabası olan La Grand Combe'daki camide başka bir adam tarafından bıçaklandı.
Bölgede yaşayan ve daha önce camiye hiç gitmediği bildirilen 2004 Fransa doğumlu saldırgan, olay anını telefonuyla kaydetti. Yerel medya, güvenlik kamerası görüntülerinin de saldırganın Allah'a hakaretler yağdırdığını gösterdiğini belirtti. Her iki adam da camide yalnızdı.
Fransız liderler saldırıyı kınarken, Başbakan Francois Bayrou saldırıyı İslamofobik olarak niteledi.
FRANSIZ BASINI SALDIRIYI ÇARPITTI
Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.
Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık" gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
FRANSA'DA CAMİ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ İÇİN GÖSTERİ DÜZENLENDİ
Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler İslamofobiye karşı tepki göstermek ve Gard bölgesindeki bir cami saldırısında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Aboubakar'ı anmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) toplandı.
Sol partilerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla düzenlenen gösteriye, birçok siyasi lider katıldı. Etkinlikte, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon ile Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier de yer aldı.
Gösteri sırasında basına açıklamalarda bulunan Jean-Luc Mélenchon, açıklamasında özellikle İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'yu hedef aldı ve hükümetin söylemlerinin toplumda ayrımcılığı körüklediğini savundu.
"İSLAMOFOBİ NORMALLEŞTİRİLDİ"
Gösteriye katılan otuzlu yaşlarındaki Parisli Mariame, "Aboubakar'ı desteklemek için geldik. Onun ölümünün ardında İslamofobi var ve Fransa'da bu giderek yaygınlaşıyor" dedi.
Mariame, ülkede Müslümanlara yönelik ön yargıların medya aracılığıyla sürekli beslendiğini belirterek, "İslamofobi normalleştirildi. Bir saat televizyon izledikten sonra Müslümanlar hakkında mutlaka haberler duyuyoruz. Giderek daha da gerginleşiyor. Boğuluyoruz; ırkçı olmak normalleştirildi" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rekabetin gizli yıldızları: Bu burçlar kazanmak için sessizce savaşıyor!
- Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?
- Türkiye'de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor
- Bilim bile şaşkın! Kediler neden hep dört ayak üzerine düşüyor?
- Kut'ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut'ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?
- Zeka testi: Bu matematik bulmacasını 968 kişiden 10'u çözebiliyor
- Dünya aşı haftası önemi nedir? İşte güncellenen aşı takvimi
- Dünya'nın sırları: Antik kayalar gelecekteki depremleri nasıl tahmin edebilir?
- Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?
- Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?
- Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak