Fransa’da İslamofobik saldırılar! Camide öldürülen gencin ardından bu kez de başörtülü kadına saldırı

(FOTO: AA )

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos ise X hesabından yaptığı açıklamada, dün Poissy kentinde, pusetteki bebeğiyle birlikteyken İslamofobik saldırıya uğrayan genç mağdur kadınla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Belediye başkanı, bu eylemi şiddetle kınadığını belirterek, mağdurun ve ailesinin yanında olduklarını kaydetti.

Katledilen Aboubakar (FOTO: Sosyal medya)

CAMİDEKİ VAHŞİ CİNAYET

Kimliği Aboubakar olarak açıklanan genç bir adam cuma günü eski bir maden kasabası olan La Grand Combe'daki camide başka bir adam tarafından bıçaklandı.

Bölgede yaşayan ve daha önce camiye hiç gitmediği bildirilen 2004 Fransa doğumlu saldırgan, olay anını telefonuyla kaydetti. Yerel medya, güvenlik kamerası görüntülerinin de saldırganın Allah'a hakaretler yağdırdığını gösterdiğini belirtti. Her iki adam da camide yalnızdı.

Fransız liderler saldırıyı kınarken, Başbakan Francois Bayrou saldırıyı İslamofobik olarak niteledi.

(Foto: ahaber.com.tr)

FRANSIZ BASINI SALDIRIYI ÇARPITTI

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.

Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık" gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

(Foto: AA)

FRANSA'DA CAMİ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ İÇİN GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler İslamofobiye karşı tepki göstermek ve Gard bölgesindeki bir cami saldırısında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Aboubakar'ı anmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) toplandı.

Sol partilerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla düzenlenen gösteriye, birçok siyasi lider katıldı. Etkinlikte, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon ile Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier de yer aldı.

(Foto: AA)

Gösteri sırasında basına açıklamalarda bulunan Jean-Luc Mélenchon, açıklamasında özellikle İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'yu hedef aldı ve hükümetin söylemlerinin toplumda ayrımcılığı körüklediğini savundu.

"İSLAMOFOBİ NORMALLEŞTİRİLDİ"

Gösteriye katılan otuzlu yaşlarındaki Parisli Mariame, "Aboubakar'ı desteklemek için geldik. Onun ölümünün ardında İslamofobi var ve Fransa'da bu giderek yaygınlaşıyor" dedi.

Mariame, ülkede Müslümanlara yönelik ön yargıların medya aracılığıyla sürekli beslendiğini belirterek, "İslamofobi normalleştirildi. Bir saat televizyon izledikten sonra Müslümanlar hakkında mutlaka haberler duyuyoruz. Giderek daha da gerginleşiyor. Boğuluyoruz; ırkçı olmak normalleştirildi" ifadelerini kullandı.