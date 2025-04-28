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Yunan ordusu darda! Dendias'tan flaş karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 11:55
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Yunan ordusu darda! Dendias’tan flaş karar

Yunanistan'ın, silahlı kuvvetleri için yeni bir 'aktif gönüllü yedek' sistemi oluşturacağı bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Dendias, "Bugün nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyacımız var. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

Operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dendias, zorunlu askerlik görevini tamamlayanların ilgili birimlere başvurması esasına dayalı gönüllü yedek askerlik sistemi oluşturulacağını kaydetti.

Dendias, bu yeni oluşum için son 10 yılda askerlik yapmışlara çağrı yapılacağını ifade ederek, amacın, 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı bir eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç meydana getirmek olduğunu aktardı.

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