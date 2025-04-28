Putin ilk kez tarih verdi: Ukrayna Savaşı’nda ateşkes kararı | Şifreler A Haber’de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zafer'in 80'inci yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs 00.00'dan 11 Mayıs 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80'inci yıl dönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından (7 Mayıs 23.59'dan) 10-11 Mayıs gece yarısına (10 Mayıs 23.59'a) kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna'nın ateşkes ihlallerine "derhal karşılık verileceği" duyuruldu. Rus yetkililer, Ukrayna tarafının ateşkes ilanına karşılık vermesini beklediklerini kaydetti.

ATEŞKESİN ŞİFRELERİ A HABER'DE

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son gelişmelere yönelik tüm detayları A Haber'de aktardı.

Orhan Sali, "Son 1 ay içerisinde ikinci geçici ateşkes gerçekleştirildi. Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği bir ateşkes. Ukrayna tarafından henüz bir karşılık gelmiş değil. Nitekim bundan sonraki süreçte ABD'nin çabaları ile kalıcı bir ateşkesin sağlanması için görüşmeler devam ediyor. Donald Trump'ın Putin'e yönelik çağrıları biraz daha sertleşmiş durumda. Washington yönetimi "sabrımız tükeniyor" sinyallerini veriyor. Bu hafta içerisinde Moskova-Washington arasında görüşmeler devam edecek. Geçici ateşkesin beraberinde kalıcı ateşkesi getirmesi için tarafların görüşmelerine biraz daha hız vereceğini düşünüyorum" dedi.