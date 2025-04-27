Hamas: Tek seferde esir takası ve 5 yıllık ateşkese hazırız!

Gazze Şeridi'nde çatışmaların sonlandırılması için yürütülen müzakereler kritik bir aşamaya geldi. İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Kahire'de Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde "tek seferde esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes" için hazır olduğunu belirtti. Yetkili, kapsamlı bir çözüm ve uluslararası garantiler talep ettiklerini vurguladı.

Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Fransız basınına konuşan ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, tarafların müzakerelerde ilerleme sağladığını belirterek, "Tek seferde yapılacak bir esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

Öte yandan Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi de Kahire'deki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mardawi, "Bu kez savaşın tamamen sona erdiğine dair uluslararası garantiler talep edeceğiz. Kısmi bir anlaşmanın ardından işgalcinin savaşı yeniden başlatmasını önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, "Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir öneri kabul edilmeyecektir. İşgal sürdüğü sürece direnişin silahlarını terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Müzakerelerin sonucu, bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların geleceği açısından kritik bir önem taşıyor. Tarafların anlaşmaya varması halinde, Gazze'de 5 yıllık bir ateşkes ve büyük çaplı bir esir takası gerçekleşebilecek.