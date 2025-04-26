Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, maaşlarında iyileştirme ve çalışma koşullarında düzenleme talebiyle 1 günlük greve gitti. Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı mevkisinde yürüyen devlet okulu öğretmenleri, 24 saatlik grev kapsamında dersleri boykot etti.

Eğitim Emekçileri Bölge Derneği (ADE) tarafından organize edilen grevde öğretmenler, maaş artışı ve aşırı iş yükünün azaltılması çağrısında bulundu. Grup, daha sonra dağıldı.