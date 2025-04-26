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Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 05:39
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Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelen yüzlerce öğretmen maaşlarında iyileştirme ve çalışma koşullarında düzenleme talebiyle greve gitti. 24 saat süren grevin ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, maaşlarında iyileştirme ve çalışma koşullarında düzenleme talebiyle 1 günlük greve gitti. Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı mevkisinde yürüyen devlet okulu öğretmenleri, 24 saatlik grev kapsamında dersleri boykot etti.

Eğitim Emekçileri Bölge Derneği (ADE) tarafından organize edilen grevde öğretmenler, maaş artışı ve aşırı iş yükünün azaltılması çağrısında bulundu. Grup, daha sonra dağıldı.

Foto: AAFoto: AA

"İNSANİ KOŞULLARDA SOMUT ÖRNEKLER GÖRMEK İSTİYORUZ"

ADE'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanca çalışma koşulları, bölgede kötü muamelenin sona ermesi ve sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi için 24 saatlik greve gittik. Diyalogdan bıktık, artık somut önlemler görmek istiyoruz."

Bogota Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada, bu tür grevlerin öğrencilerin kesintisiz eğitim hakkını engellediğini ve çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti. Öğretmen sendikaları ise belediyeyi kendilerini "cezalandırmakla" tehdit etmekle suçladı.

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Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi Kolombiyalı öğretmenlerden maaş grevi
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