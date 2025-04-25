Trump’tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde, İran ile devam eden müzakereleri değerlendirdi. Trump, "Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile nükleer müzakereler konusunda önlerinde iki seçenek olduğunu kaydederek, "Bu seçeneklerden biri iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil" diye konuştu.