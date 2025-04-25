Tayland’da denize düşen küçük uçaktaki 6 polis hayatını kaybetti

Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, Prachuab Kiri Khan ilinin Hua Hin bölgesinde küçük polis uçağı, paraşüt eğitimi öncesi test uçuşu için havalandı. Test uçuşu sırasında yerel saatle 08.00 sularında "DHC-6-400 Twin Otter" model uçağı, Hua Hin Havalimanı yakınlarında denize düştü. Kazada uçaktaki 6 polis hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.