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Türk bayrağını yakmışlardı: Paşinyan'dan alçak harekete kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 12:43
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Türk bayrağını yakmışlardı: Paşinyan’dan alçak harekete kınama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Erivan'da düzenlenen yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı.

Paşinyan'ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan Paşinyan, bu durumu sorumsuz ve kabul edilemez bir eylem bularak kınıyor. Uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu devletlerin bayraklarının yakılması, devlet başkanı tarafından farklı değerlendirilemez. Bu, provokatif ve kışkırtıcı bir eylem olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dün, Erivan'da 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlenmişti. Taşnaksutyun Partisi'nin düzenlendiği yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayrakları yakılmıştı.

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Türk bayrağını yakmışlardı: Paşinyan’dan alçak harekete kınama Türk bayrağını yakmışlardı: Paşinyan’dan alçak harekete kınama Türk bayrağını yakmışlardı: Paşinyan’dan alçak harekete kınama
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