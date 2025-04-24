Siyonist İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki eve saldırı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesindeki bir eve saldırı düzenledi. Yaşanan olayda 2'si çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişini yaralandığı belirtilirken yaralılar Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı bir eve saldırı düzenledi.
Saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan Filistinliler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
51 BİN 305 FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 305'e, yaralıların sayısı 117 bin 96'ya yükseldi.