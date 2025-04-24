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Rusya: Donetsk'te Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 13:28 Güncelleme: 24.04.2025 13:28
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Rusya: Donetsk’te Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 87 İHA'nın Moskova, Belgorod, Kursk, Voronej, Bryansk, Lipetsk, Nijniy Novgorod bölgeleri ile ilhak edilen Kırım'ın üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Tarasovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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Rusya: Donetsk’te Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Donetsk’te Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Donetsk’te Bogdanovka yerleşim birimini ele geçirdik
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