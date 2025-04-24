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İspanya soykırımcıyla anlaşmayı kesti! İsrail'den mermi alımına iptal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 15:57
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İspanya soykırımcıyla anlaşmayı kesti! İsrail’den mermi alımına iptal

İspanya hükümeti, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etti.

İsrail'in Filistin saldırılarını uzun süredir eleştiren ve Filistin'i devlet olarak 28 Mayıs'ta resmen tanıyan İspanya hükümeti, İsrail'den mermi alımını tek taraflı iptal kararı aldığını duyurdu.

Adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı bugün yaptığı açıklamada, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayında Guardian LTD İsrail'den 15 milyondan fazla 9 mm'lik mermi satın almak için 6,6 milyon Euro (7,53 milyon dolar) değerindeki bir sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.

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İspanya soykırımcıyla anlaşmayı kesti! İsrail’den mermi alımına iptal İspanya soykırımcıyla anlaşmayı kesti! İsrail’den mermi alımına iptal İspanya soykırımcıyla anlaşmayı kesti! İsrail’den mermi alımına iptal
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