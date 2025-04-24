Hamas'tan Netanyahu'ya tepki! "Modern çağın en korkunç soykırımlarından birini yürütüyor"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Holokost'un bir daha asla tekrarlanmayacağı" yönündeki söylemlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 19 ayda işlediği soykırım suçlarıyla çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Holokost'un bir daha asla tekrarlanmayacağından bahseden Netanyahu, aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı, dünyanın gözü önünde, Batı'nın en gelişmiş silahlarını kullanarak, modern zamanların en korkunç holokostlarından birini yöneten kişidir." ifadesi kullanıldı.

Bu söylemlerin faşist İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği soykırımın pekiştirilmesi anlamına geldiği ve İsrail'in suçlarını dayanaksız ve yanıltıcı bahanelerle meşrulaştırma çabasındaki ahlaki kopuşun boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.

"Gazze'nin, 21. yüzyılın Auschwitz'i haline geldiği ve dünyanın uyduruk bahanelerle gözlerini kaçırdığı" vurgulanan açıklamada, özgür halklara ve insan hakları örgütlerine "Filistinli sivillere yönelik devam eden soykırımın durdurulması için sessizliği bozmaları ve harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in tek başına kalması durumunda dahi Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceğini söylemişti.

Netanyahu, "Hamas'a yönelik askeri baskıya devam edeceklerini, İsrailli tüm esirleri geri getireceklerini" savunmuştu.