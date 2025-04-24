24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya'dan Kiev'e saldırı: 2 ölü 54 yaralı

Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya'dan Kiev'e saldırı: 2 ölü 54 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 05:26
ABONE OL
Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü 54 yaralı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sürecinin sona ermesiyle Ukrayna'ya saldırılar yeniden başladı. Rusya düzenlediği hava saldırılarıyla başkent Kiev'i vurdu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı açıklamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığı belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dron ve füze saldırıları ile vurduğu bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması umutları sürerken, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde kentin farklı bölgelerine dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dron ve füze saldırılarında çok sayıda araç ve bina hasar aldı. (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dron ve füze saldırılarında çok sayıda araç ve bina hasar aldı. (İHA)

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığını, ayrıca araçların ve ticari yapıların hasar gördüğünü ifade etti. Tkaçenko, birçok bölgede füze ve dron parçalarının bulunduğu belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıkladı. 38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü 54 yaralı Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü 54 yaralı Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü 54 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör