Ateşkesin ardından gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Kiev’e saldırı: 2 ölü 54 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dron ve füze saldırılarında çok sayıda araç ve bina hasar aldı. (İHA)

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığını, ayrıca araçların ve ticari yapıların hasar gördüğünü ifade etti. Tkaçenko, birçok bölgede füze ve dron parçalarının bulunduğu belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıkladı. 38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.